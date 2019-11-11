НАБУ и САП задержали 7 подозреваемых в разворовывании 1,2 млрд грн

В понедельник, 11 ноября, следователи Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали семерых человек, которых подозревают в разворовывании 1,2 миллиардов гривен.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Отмечается, что речь идет о завладении 1,2 миллиардов гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

Задержаны как бывшие, так и действующие должностные лица Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

"Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения", - сообщили в НАБУ.

По неофициальным данным, один из задержанных - Александр Писарук, который в 2014-2015 годах был первым замглавы НБУ. НАБУ фамилии задержанных не называет, ссылаясь на тайну следствия.