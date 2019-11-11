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В украинский топ-банк нагрянули следователи НАБУ: что происходит

понедельник, 11 ноября 2019, 22:12
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В украинский крупнейший банк Райффайзен Банк пришли сотрудники НАБУ.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Новое время".

Представители структуры находятся в офисе Райффайзен Банка с целью задержания его главы правления Александра Писарука. Высокопоставленный чиновник в Райффайзене подтвердил информацию о нахождении в офисе банка сотрудников НАБУ. Однако он отказался называть причину.

В издании отмечают, что Писарука обвиняют по статье 191 Уголовного кодекса Украины: Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Известно, что Писарук в 2014-2015 годах был первым заместителем председателя Национального банка Валерии Гонтаревой. До этого он с 1997 года работал в банке ING. В частности, в 2010-2014 годах был региональным руководителем этого банка в Центральной и Восточной Европе.

Как сообщал "Апостроф", обнародован рейтинг двадцати самых надежных банков Украины, в которых можно открывать счета.

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