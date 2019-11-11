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Платежи не проходят: в работе "ПриватБанка" произошел серьезный сбой, подробности

понедельник, 11 ноября 2019, 16:07
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В понедельник, 11 ноября, в работе платежных систем и онлайн-приложений "ПриватБанка" произошел сбой, клиенты жалуются на невозможность осуществить онлайн-платеж, или получить деньги в банкоматах.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

Также проблемы распространились на платежные терминалы.

Согласно основной версии, к сбою привело большое количество транзакций на сайте Aliexpress, и на других торговых площадках. Аналитики указали, что многие торговые площадки устроили акцию ко Всемирному дню шопинга 11 ноября.

В "ПриватБанке" уточнили, что в 11 ноября системам пришлось обработать около 70 тысяч платежей, что сильно превысило среднюю нагрузку. Техническая поддержка уже отреагировала на запросы клиентов, проблема практически решена.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети был опубликован рейтинг самых надежных банков Украины, по мнению известной инвестиционной компании. Приватбанк вошел в десятку рейтинга.

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