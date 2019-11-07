Где в Украине открыть счет: опубликован рейтинг самых надежных банков

Обнародован рейтинг двадцати самых надежных банков Украины, в которых можно открывать счета.

Об этом сообщает журнал НВ, который составил рейтинг вместе с инвесткомпанией Dragon Capital.

Традиционно лидерами среди банков с надежной финансовой системы остаются учреждения с иностранным капиталом (в рейтинге их 15) и государственные банки (4 в списке). Однако в список попал и один коммерческий банк ПУМБ олигарха Рината Ахметова.

Возглавляет список Райффайзен Банк Аваль - украинская дочка австрийского Raiffeisen Bank International. Первое место пренадлежит учреждению уже несколько лет подряд. Также в топ-10 попали: Укрсиббанк, Ситибанк, ИНГ Банк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк и ПроКредит Банк.

Самый прибыльный украинский банк - ПриватБанк - занимает в рейтинге седьмое место. По данным НБУ, его прибыль за последние три квартала этого года (27,4 млрд грн) более чем вдвое превышает прибыль всех остальных 75 украинских банков вместе взятых. Отсюда и рекордная рентабельность капитала - соотношение чистой прибыли к собственному капиталу у ПриватБанка - 101%. По этому показателю ближе всех к нему Ситибанк (90%), у лидера рейтинга надежности - Райффайзен Банка Аваль — 41%. При этом в портфеле ПриватБанка 81% неработающих кредитов. У Райффайзен Банка Аваль таких всего 8%.

Как сообщал "Апостроф", Украина поднялась на 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020. Ранее украинское государство находилось на семь позиций ниже.