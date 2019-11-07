RU  UA

четверг, 7 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

7 ноября

21:29
Сотни гигантских ледяных яиц: туристы на пляже сняли на фото редкое природное явление
20:16
Друзья вышли в поле искать потерянное кольцо, но их находка заставила забыть о нем напрочь
19:00
Готовимся к праздникам: 10 оригинальных подарков для мужчины на Новый год
18:08
Открытая булавка возле подушки: MELOVIN поделился жуткой историей
17:28
Идеальная мамочка: Лилия Подкопаева вызвала восторг у фанатов снимком с новорожденной дочерью
16:58
Олег Винник раскрыл одну из ключевых "фишек" мегаконцерта в столичном Дворце спорта
15:58
Family look: MONATIK с женой показали яркие образы в Диснейленде
15:29
Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года
15:25
Готовит "запасной аэродром": сеть взбудоражили слухи о странной болезни Лукашенко
14:07
Дженнифер Энистон призналась, зачем на самом деле завела свой популярный Instagram
13:39
Солистка "НеАнгелов" заинтриговала поклонников белым платьем и фатой
12:42
Преклонила колено: Эмилия Кларк рассказала о неловкой встрече с принцем Уильямом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где в Украине открыть счет: опубликован рейтинг самых надежных банков

четверг, 07 ноября 2019, 22:58
переглянути новину українською

Обнародован рейтинг двадцати самых надежных банков Украины, в которых можно открывать счета.

Об этом сообщает журнал НВ, который составил рейтинг вместе с инвесткомпанией Dragon Capital.

Традиционно лидерами среди банков с надежной финансовой системы остаются учреждения с иностранным капиталом (в рейтинге их 15) и государственные банки (4 в списке). Однако в список попал и один коммерческий банк ПУМБ олигарха Рината Ахметова.

Возглавляет список Райффайзен Банк Аваль - украинская дочка австрийского Raiffeisen Bank International. Первое место пренадлежит учреждению уже несколько лет подряд. Также в топ-10 попали: Укрсиббанк, Ситибанк, ИНГ Банк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк и ПроКредит Банк.

Самый прибыльный украинский банк - ПриватБанк - занимает в рейтинге седьмое место. По данным НБУ, его прибыль за последние три квартала этого года (27,4 млрд грн) более чем вдвое превышает прибыль всех остальных 75 украинских банков вместе взятых. Отсюда и рекордная рентабельность капитала - соотношение чистой прибыли к собственному капиталу у ПриватБанка - 101%. По этому показателю ближе всех к нему Ситибанк (90%), у лидера рейтинга надежности - Райффайзен Банка Аваль — 41%. При этом в портфеле ПриватБанка 81% неработающих кредитов. У Райффайзен Банка Аваль таких всего 8%.

Как сообщал "Апостроф", Украина поднялась на 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020. Ранее украинское государство находилось на семь позиций ниже.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Госбюджет-2020, версия 2.0: рекордная цифра для Минобороны и сокращение расходов на субсидии

Олимпиада в Мариуполе: что нужно для привлечения инвестиций в Украину

Благими намерениями: к чему приведет реформиро­вание налоговой системы Украины

Doing Business по-украински: когда в страну придут миллиардные инвестиции

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: