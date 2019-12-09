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Как будут работать банки на новогодние праздники в Украине: график

понедельник, 09 декабря 2019, 04:15
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Банки в Украине на новогодние праздники будут работать по особому графику и расписанию.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу НБУ.

С 28 декабря 2019 года по 7 января 2020 года включительно будет действовать официальный курс гривны, рассчитанный 27 декабря 2019 года. Банкоматы во время праздников будут работать в обычном режиме.

График работы банков выглядит следующим образом. Выходные - 25 декабря, 29-31 декабря, 1 января, 2 января, 6-7 января и 12 января.

Кроме того, 3 и 8-11 января банки будут работать в обычном режиме, 26 и 27 декабря - работа будет продлена на 2 часа, а 28 декабря - до 13:00.

Как сообщал "Апостроф", ранее в работе "ПриватБанка" произошел серьезный сбой, из-за которого не проходили платежи.

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