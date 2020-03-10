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Может лишить Украину шансов на компенсации от РФ: в СМИ рассказали о последствиях сделки с "Проминвестбанком"

вторник, 10 марта 2020, 17:28
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Факт нарушения Украиной запрета Стокгольмского арбитража на перепродажу акций "Проминвестбанка" может лишить страну возможности отстаивать права в этом суде в течении 10-15 лет.

Об этом сообщает The Page.

Событие произошло 5 марта 2020 года, когда на украинской бирже ПФТС был продан пакет акций "Проминвестбанка", который ранее в украинских судах отобрали у российского "Внешэкономбанка" структуры группы "Приват" Игоря Коломойского. При этом против продажи пакета акций банка была позиция Стокгольмского арбитража, который по заявлению "Внешэкономбанка" наложил запрет на движение акций спорного актива.

"Если вы хотите идти в Стокгольм и говорить, что Россия вам должна за войну, убитых людей, украденное имущество, газ, нефть, то вы перед этим не можете растаптывать решения этого суда. Что здесь сложного? Поставив себя вне влияния одного из самых уважаемых судов мира — Стокгольмского арбитража, вы и в других международных судах становитесь изгоем, у которого даже не будут брать документы. Такие вещи портят репутацию на полтора десятилетия, а то и больше", — рассказал адвокат одной из международный адвокатских компаний, работавший на группу "Приват", а потому не пожелавший назвать свое имя.

Так же против продажи спорного актива вопреки судебному запрету резко выступили в Национальном банке Украины. При этом Нацбанк и антимонопольный комитет Украины имеют возможности блокировать подобные сделки даже после факта торгов, если увидят в них нарушение законодательства, национальных интересов или правил честной конкуренции.

Следовательно — есть все основания ожидать, что сделка полностью не состоится из-за позиции НБУ или АМКУ.

Напомним, в феврале-марте 2014 года Российская Федерация провела вооруженный захват и аннексию Крыма и части Донбасса. После чего компании группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова начали в судах добиваться компенсаций от РФ за потерянные активы. По итогу многочисленных судебных усилий украинские суды отдали украинский филиал российского государственного банка ВЭБ близкой к группе "Приват" компании. После чего 5 марта 2020 года Проминвестбанк и был продан стороннему покупателю вопреки запрету на движение его акций со стороны Стокгольмского арбитража.

Общие же потери и возможные компенсации от войны России против Украины оцениваются в десятки миллиардов долларов.

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