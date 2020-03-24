В СМИ рассказали о кешбэках украинских банков в период карантина: у кого рекордный

Украинские банки вводят дополнительные кешбэки при онлайн-торговле или оплате неотложных расходов на период карантина, в частности, "Альфа-Банк" установил рекорд - с 20 марта по 3 апреля насчитывает всем клиентам 10% кешбэка при оплате картами банка за самые необходимые товары и услуги.

Об этом сообщается в материале Finclub.

Так, предложение "Альфа-Банка" включает в себя кешбэки при закупке продуктов питания в ряде супермаркетов, услуги доставки еды через самые популярные сервисы, оплату такси, онлайн и игровых сервисов.

Предложение "Альфа-банка" – рекордное среди украинских финучреждений. 10% – это максимальный кешбэк на продукты, который банки открывали для украинцев. Обычно кешбек на покупки в супермаркете не превышает 2-3% от суммы оплаты. Кроме того, банк установил высокий уровень суммы, которую клиент может получить – 2000 грн (по 1000 по категориям продукты/доставка и такси/онлайн-сервисы).

В то же время монобанк активировал кешбэк "Карантин" до конца марта – до 20% на отдельные онлайн сервисы. При этом в банке установлен лимит на услугу на 500 грн.

В Мегабанке решили возвращать клиентам из Киева и Харькова 1% с оплаты коммунальных услуг по их сервису.

В издании уточняют, что другие банки пока не предлагали дополнительных кешбэков на период карантина.

В издании уточняют, что таким образом банковские учреждения пытаются активизировать потребительские расходы украинцев в условиях карантина.