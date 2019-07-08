​Названа впечатляющая сумма субсидий, полученных украинцами

Украинский почтовый оператор "Укрпочта" выплатил пенсионерам, получающим выплаты через почтовые отделения, 4,8 миллиарда гривен монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Отмечается, что средняя сумма выплаченных субсидий составила 1500 грн. Максимальный средний размер монетизированных субсидий в марте составил 9273 грн, в апреле – 11 062 грн, а в мае – 9326 грн.

"Укрпочта" четко выполнила свои обязанности и поставленные задачи в рамках пилотного проекта: субсидии были выплачены и доставлены в установленные сроки", – приводит пресс-служба слова генерального директора компании Игоря Смелянского.

Как сообщал "Апостроф", в Украине с 1 июля вырос размер минимальной пенсии, прожиточный минимум и все социальные выплаты, размер которых привязан к нему.