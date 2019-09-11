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​Отмена военного сбора и накопительные пенсии: сколько будут получать украинцы

среда, 11 сентября 2019, 10:12
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В случае отмены военного сбора доходы украинцев могут вырасти на 1,5%, однако введение накопительной пенсионной системы приведет к сокращению заработков населения.

Об этом пишет "Обозреватель".

Поводом стало заявление главы президентского офиса Андрея Богдана, который в эфире одного из телеканалов допустил отмену военного сбора при условии роста экономики.

"Этот вопрос бюджета. Если будет расти экономика. Экономика уже начала расти. Вы знаете, что ВВП за второй квартал 4,7%, чего не было раньше в Украине", – сказал Богдан.

Издание подчеркивает, что пока речь идет об общих формулировках властей без каких-либо деталей и конкретных сроков. Тем не менее уже можно спрогнозировать, как изменятся доходы украинцев.

Ставка военного сбора в Украине на сегодня – 1,5%. Она взимается с зарплат, выигрышей, задекларированных доходов и поступает в общий фонд Госбюджета, а после перераспределяется. С заработной платы в 10 тыс. грн размер военного сбора составляет 150 грн, если зарплата 20 тыс. грн - в бюджет уходит 200 грн. В случае военного отмены доходы украинцев вырастут на эту сумму.

За первое полугодие 2019 от военного сбора в госбюджет поступило 10,4 млрд грн. Таким образом всего в этом году украинцы заплатят около 20 млрд грн военного сбора.

По словам аналитика инвестиционной компании "Альпари" Максима Пархоменко, отмена сбора существенно на бюджете страны не отразится.

"Для полной компенсации военного сбора доходы бюджета должны вырасти на 10%. Достичь этого мы можем за счет роста экономики или улучшить ситуацию с отчислениями в бюджет (к примеру, за счет реформирования таможенной службы)", – сказал он.

Аналитик Егор Комов считает, что частично потерю средств можно компенсировать за счет роста зарплат. В среднем этот показатель в Украине растет на 20% ежегодно. Повышение зарплат влечет за собой рост налоговых отчислений.

"Как вариант – увеличить поступлению в бюджеты всех уровней может повышение минимальной заработной платы. Сейчас уже видим для этого возможность на всех уровнях. Думаю, минималка около 6 тысяч гривен – вполне реальный сценарий", – добавляет аналитик.

Таким образов отмена военного сбора приведет к сокращению налогового давления с 41,5% до 40%. Впрочем, такая ситуация продержится недолго, отмечает издание. Как только введут накопительные пенсии, платить придется больше.

Пока же и накопительные пенсии, и отмена военного сбора – всего лишь обещания новой власти. Без четких сроков и критериев введения.

Как сообщал "Апостроф", власти Украины намерены обложить специальным налогом физлиц-предпринимателей, работающих в IT-отрасли.

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