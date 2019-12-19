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В Украине заблокировали часть выплат: кто попадет под "удар", документ

четверг, 19 декабря 2019, 12:01
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Правительство заблокировало проведение ряда расходов до конца года, которые касаются трат на развитие, ремонт и строительство.

Об этом в Facebook сообщил председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

"Подарок от Николая от нового правительства - остановка не только проведения платежей, но и регистрации платежных поручений (бюджетных обязательств) органами казначейства по общему фонду госбюджета", - написал он.

По его словам, это приведет к тому, что, например, остановятся оплаты по строительству дорог Укравтодора, не закупятся лекарства за государственные средства и т.д.

"А еще все-все-все госучреждения - областные администрации, сами органы Налоговой и Таможенной служб казначейства, Национальная полиция Украина и даже Государственное бюро расследований, Министерство обороны Украины, которые на конец года планировали купить какую-то бумагу, технику, рассчитаться за интернет, оплатить проведенные работы по строительству и т.д. будут иметь фигу", - добавил чиновник.

В тоже время, эта блокировка не затронет выплат пенсий, зарплат, расходов на обслуживание госдолга.

Напомним, что это уже второй раз за последние полгода Минфин приостанавливает проведение определенной части расходов.

Подробнее о работе Кабинета министров, читайте в материале "Апострофа": Неспособен управлять Кабмином: у Зеленского недовольны работой премьера Гончарука.

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