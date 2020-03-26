Дыра в 202 миллиарда: в Украине готовят резкое урезание бюджета

Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде внести изменения в государственный бюджет-2020, с целью перераспределить средства доходной части бюджета на здравоохранение в условиях пандемии коронавируса.

Об этом рассказал у себя на канале в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Так, по словам депутата, в целом правительство предлагает уменьшить доходную часть бюджета на 115 млрд гривен, и увеличить расходную на 96 млрд. Депутат отметил, что это приведет к росту дефицита государственной сметы.

"Дефицит ГБ увеличиться на 202 млрд грн (!), или почти в 4 раза!!", - отметил он.

Также по его словам, внутренние заимствования планируют увеличить на 147 млрд гривен, а внешние на 131 млрд.

Согласно проекту Кабмина, в бюджете будет создан резервный фонд в 124 млрд гривен для стабилизации экономики.

Депутат отметил, что правительство планирует существенно сократить программы развития образования, регионального развития и поддержки сельскохозяйственных производителей. Также будет снижены затраты на дорожные работы на 8 млрд грн, отменена поддержка кинематографа, театров, института книги. Помимо этого будет отменен ряд спортивных программ и программ поддержки людей с инвалидностью.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кабмине предложили "обнулить" финансирование местных выборов в Украине, таким образом, голосование осенью 2020 может не состояться.