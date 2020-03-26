RU  UA

четверг, 26 марта
  • НБУ:USD 27.75
  • НБУ:EUR 29.90
НБУ:USD  27.75
Меню
Бюджет

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 марта

12:36
Как проверяют бойцов ВСУ на коронавирус на Донбассе: появилось интересное видео
12:28
Парень решил прославиться и облизал унитаз для Corona Challenge - теперь с его диагнозом ему не до хайпа Lime
12:15
Актер "Дизель Шоу" рассказал, как по глупости потерял за день $70 тысяч Lime
12:14
Карантин в Украине могут отменить досрочно: названо главное условие
11:50
США побили печальный "рекорд" по смертности от коронавируса: названа страшная цифра
11:37
Больной коронавирусом принц Чарльз обсудил диагноз с семьей: что известно о его состоянии Lime
11:22
Развлекаются на карантине: MONATIK устроил с сыновьями домашние танцы Lime
11:21
Риск пневмонии при коронавирусе: Комаровский дал важное разъяснение, видео
11:21
В Украину прилетит новый самолет с тестами и масками из Китая: сколько и чего привезут
10:55
Японию накрыла новая волна коронавируса, десятки смертей за сутки
10:43
Не могут найти даже тело: над Черным морем произошло жуткое ЧП с российским истребителем
10:36
Коронавирус разошелся Украиной и начал убивать: актуальная карта
Все новости

Дыра в 202 миллиарда: в Украине готовят резкое урезание бюджета

четверг, 26 марта 2020, 11:54
переглянути новину українською

Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде внести изменения в государственный бюджет-2020, с целью перераспределить средства доходной части бюджета на здравоохранение в условиях пандемии коронавируса.

Об этом рассказал у себя на канале в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Так, по словам депутата, в целом правительство предлагает уменьшить доходную часть бюджета на 115 млрд гривен, и увеличить расходную на 96 млрд. Депутат отметил, что это приведет к росту дефицита государственной сметы.

"Дефицит ГБ увеличиться на 202 млрд грн (!), или почти в 4 раза!!", - отметил он.

Также по его словам, внутренние заимствования планируют увеличить на 147 млрд гривен, а внешние на 131 млрд.

Согласно проекту Кабмина, в бюджете будет создан резервный фонд в 124 млрд гривен для стабилизации экономики.

Депутат отметил, что правительство планирует существенно сократить программы развития образования, регионального развития и поддержки сельскохозяйственных производителей. Также будет снижены затраты на дорожные работы на 8 млрд грн, отменена поддержка кинематографа, театров, института книги. Помимо этого будет отменен ряд спортивных программ и программ поддержки людей с инвалидностью.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кабмине предложили "обнулить" финансирование местных выборов в Украине, таким образом, голосование осенью 2020 может не состояться.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Это уже секвестр: Кабмин провалился в бюджетную дыру

Продаем все: спасет ли Украину "зеленая" приватизация

Начало эпохи нищеты: как "слуги народа" подставили Зеленского

Неужели поборем бедность? Что за бюджет подготовил ЗеКабмин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: