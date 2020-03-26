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В Украине могут отменить местные выборы из-за карантина: всплыли резонансные детали

четверг, 26 марта 2020, 11:32
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В Кабинете министров Украины предлагают Верховной Раде принять законопроект об изменениях в закон о госбюджете-2020, согласно которому затраты на проведение местных выборов намерены "обнулить".

Об этом рассказал у себя на канале в Telegramдепутат Алексей Гончаренко.

Также депутат опубликовал фото проекта, при этом его текст на сайте парламента пока отсутствует.

Следует отметить, что на местные выборы из бюджета планировалось потратить более 2 млрд гривен.

Гончаренко уточнил, что предложенные Кабмином изменения, предусматривают выделение на проведение выборов чуть более 1 млн грн.

"По сути, финансирование местных выборов обнуляется, и они в таком случае не смогут быть проведены в октябре 2020-го года", — уточнил он.

В целом правительство планирует сократить доходную часть бюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходную на 96 млрд. Согласно данным Гончаренко, в Украине создадут стабилизационный фонд общим объемом в 124 млрд гривен. Из-за этого сократят финансирование образовательных, культурных программ, поддержку фермеров, финансирование фонда регионального развития и субвенции на обновление инфраструктуры для ОТГ.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Кабмин планирует сократить финансирование некоторых программ и направить средства на здравоохранение в условиях пандемии коронавируса в Украине.

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