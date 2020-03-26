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Коронавирус убил более 20 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Побороть COVID-2019 смогли более 114 тыс. человек.

Ирина Колесник четверг, 26 марта 2020, 07:33
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Побороть COVID-2019 смогли более 114 тыс. человек. Фото: Facebook

Коронавирус, который продолжает стремительно распространяться по всему миру, унес более 20 тыс. жизней и может стать сезонным явлением. По словам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, COVID-2019 вернется в страны Северного полушария уже следующей зимой.

Среди новых симптомов заболевания, которые обнаружили врачи, - покраснение и дискомфортное состояние глаз, вызванные воспалением. Это объясняется тем, что коронавирус может проникать в организм через глаза. Но все же ученые признают - пациенты могут не иметь никаких симптомов заболевания COVID-19, что грозит массовым заражением.

В Украине в связи с угрозой распространения коронавируса было принято решение продлить карантин до 24 апреля и режим чрезвычайной ситуации на месяц. "Апостроф" следит за всеми событиями в онлайн трансляции.

07:37 Культурный отдых не останавливается! Украинские театры и оперы перенимают опыт Запада и переходят в онлайн. Львовская национальная опера Леси Украинки, Национальный драматический театр имени Ивана Франка, Одесский академический театр музыкальной комедии им. Водяного, Киевская оперетта запускают онлайн марафон, представленный на их страницах в Facebook и YouTube.

07:28 В Харькове полиция разыскивает вернувшихся из-за границы 10 человек, которые должны быть на самоизоляции из-за коронавируса.

"10 человек на сегодняшний день находятся в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией... Они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции. Но есть случаи, когда указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира была продана 5 лет тому", - сказала санитарный врач области Любовь Махота.

07:23 Высокая смертность за сутки в Испании и Италии. В остальных странах удерживается на оптимальных уровнях.

07:20 В Тернопольской области коронавирусом заразились четыре врача.

Двое - семейные врачи с Монастыриского района.

Один - врач из Центра первичной медико-санитарной помощи Монастыриского района.

Один - врач Монастыриской больницы - житель Золотого Потока Бучацкого района.

07:13 Глава ВОЗ раскритиковал метод всеобщего карантина и назвал шесть способов эффективной борьбы с инфекцией. Это улучшение системы здравоохранения и обучение медперсонала, выявление всех инфицированных, увеличение количества тестов на коронавирус, достаточное количество больниц и отслеживание контактов больных.

06:58 Ученые установили связь между коронавирусом COVID-19 и гипертонией. От гипертонии страдал каждый второй госпитализированный пациент. При этом популярные лекарства, которые регулируют кровяное давление, могут ухудшить прогноз при коронавирусной инфекции, подчеркнули эксперты.

06:44 По подсчетам экспертов, у 57% украинцев закончатся деньги уже в течение месяца в условиях тотального карантина. 6,9% граждан имеют сбережения на несколько дней, а 6,3% - на полгода и больше.

06:28 За 24 часа более 405 тыс. британцев записались в волонтеры, чтобы помощь Государственной службе здравоохранения и позаботиться об уязвимых группах населения страны во время эпидемии коронавируса.

06:14 В Москве скончались двое пожилых (73 и 88 лет) пациентов с коронавирусом. У них была пневномния. Ранее в столице России уже фиксировали смерть женщины, у которой также было диагностировано заражение коронавирусом, но тогда это официально не признали как первую смерть от COVID-2019 в стране.

06:00 По состоянию на это время общее количество зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире составляет 471 518 человек, за сутки зафиксировано 50 тыс. новых случаев. Умерли 21 933 человека.

Больше всего смертей зафиксировано в Италии - 7 503 лица. Испания заняла второе место, обогнав КНР по количеству умерших, - 3 647 человек. В Китае за все время эпидемии погибло 3 169 человек. Выздоровели 114 444 человека.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (74 386), Соединенные Штаты (69 018), которые вышли на третье место, включая Китай, Испания (49 515), Германия (37 323) и Иран (27 017).

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