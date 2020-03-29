Сойдутся ли цифры: Кабмин собрался внести в бюджет серьезные изменения, опубликован документ

В условиях распространения коронавируса, карантина, и связанных с этим экономических проблем, Кабмин собирается серьезно изменить планы по государственному бюджету на 2020 год.

Об этом говорится в проекте изменений в бюджет, который попал в распоряжение "Апострофа".

В частности, предельный размер дефицита госбюджета планируется увеличить в 3 раза с 96,275 млрд гривен до 298,404 млрд гривен.

Доходы госбюджета собираются уменьшить с 1 095,580 млрд гривен до 972,635 млрд гривен, при этом доходы общего фонда госбюджета планируется сократить с 975,170 млрд гривен до 853,394 млрд гривен, спецфонда – с 120,409 млрд гривен до 119,241 млрд гривен.

Расходы госбюджета планируется увеличить с 1 184,010 млрд гривен до 1 263,225 млрд гривен: расходы общего фонда – с 1 052,678 млрд гривен до 1 133,065 млрд гривен, спецфонда сократить с 131,331 млрд гривен до 130,160 млрд гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кабмине предложили "обнулить" финансирование местных выборов в Украине, таким образом, голосование осенью 2020 может не состояться.