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​НБУ резко опустил гривну: актуальный курс валют

четверг, 30 мая 2019, 09:32
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Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

На 29 мая Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2668,3376 за $100;

2976,7974 грн за 100 евро.

На 28 мая Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2640,6167 грн за $100;

2955,3782 грн за 100 евро.

Таким образом, курс гривны опустился на 28 копеек к американскому доллару и на 21 копейку - к евро.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.

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