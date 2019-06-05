​Что происходит с гривной в обменниках: обнародовано фото

Курс гривны в украинских обменниках укрепляется к американскому доллару и евро в среду, 5 июня, несмотря на снижение официального курса гривны, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ).

Об этом свидетельствует фото обменных пунктов в Киеве, сделанные журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов у станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 26,70 грн, евро - 29,95 грн, 10 российских рублей - 4,03 грн

Купить доллар можно было за 26,80 грн, евро - 30,15 грн, 10 российских рублей - 4,07 грн.

во вторник, 4 июня в одном из обменных пунктов у станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 26,85 грн, евро - 30,05 грн, 10 российских рублей - 4,02 грн

Купить доллар можно было за 27,10 грн, евро - 30,40 грн, 10 российских рублей - 4,05 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.