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​Какие банкноты подделывают в Украине чаще всего: в НБУ дали ответ

среда, 03 июля 2019, 10:11
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Самыми популярными у фальшивомонетчиков являются гривневые банкноты номиналом 500 гривен.

Об этом рассказал директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко, передает УНИАН.

“Банкноты номиналом 500, 100, 200 и 50 грн - если в порядке убывания популярности”, - сказал Зайвенко.

По его словам, общее количество подделок среди гривневых банкнот незначительное - 2,5 штуки на 1 млн настоящих. При этом он отметил положительную динамику в этом процессе - в 2017 году на 1 млн настоящих было 3,6 поддельных купюр.

Зайвенко также отметил, что чаще всего подделывают старые банкноты. Это связано с тем, что новые купюры лучше защищены от подделки.

Как сообщал “Апостроф”, с 25 октября 2019 года в Украине будет введена в оборот банкнота номиналом 1000 грн, слухи о печати которой ходят с 2017 года.

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