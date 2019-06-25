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В Украине вводят банкноту 1000 гривен: НБУ показал дизайн

вторник, 25 июня 2019, 15:27
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С 25 октября 2019 года в Украине будет введена в оборот банкнота номиналом 1000 грн, слухи о печати которой ходят с 2017 года.

Об этом во время брифинга сказал глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

Как рассказал во время презентации директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко, в дизайне банкноты номиналом 1000 гривен доминирует голубой цвет. Размер купюры - 75 на 160 мм.

В центральной части размещен портрет украинского ученого, мыслителя и общественного деятеля конца XIX века и первой половины XX века Владимира Вернадского. По словам Смолия, Вернадский был выбран по той причине, что сейчас в банкнотном ряду гривни нет портретов людей науки. На обратной стороне банкноты 1000 гривен изображено здание Национальной академии наук Украины.

Банкнота имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты.

"Оптически-переменный элемент SPARK имеет кинематический эффект. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения просматриваются переходы от золотистого до нефритового", – отметил Зайвенко.

Подробнее о защите банкноты узнавайте из презентации Национального банка.

Как сообщал "Апостроф", опубликован рейтинг самых красивых банкнот мира.

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