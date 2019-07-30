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​Гривна стремительно растет: свежий курс от НБУ

вторник, 30 июля 2019, 09:59
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Официальный курс гривни, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепляется по отношению к американскому доллару и евро во вторник.

На 30 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2525,2582 грн за $100;

2807,8346 грн за 100 евро.

На 29 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2543,9728 грн за $100;

2833,4769 грн за 100 евро.

Таким образом, за минувшие сутки гривня к американскому доллару укрепилась на 18 копеек, к евро - на 26 копеек.

О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.

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