​Гривна стремительно растет: свежий курс от НБУ

Официальный курс гривни, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепляется по отношению к американскому доллару и евро во вторник.

На 30 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2525,2582 грн за $100;

2807,8346 грн за 100 евро.

На 29 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2543,9728 грн за $100;

2833,4769 грн за 100 евро.

Таким образом, за минувшие сутки гривня к американскому доллару укрепилась на 18 копеек, к евро - на 26 копеек.

О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.