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​Что происходит с гривной в последний день июля: курс от НБУ
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​Что происходит с гривной в последний день июля: курс от НБУ

среда, 31 июля 2019, 10:21
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Официальный курс гривни, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепляется по отношению к американскому доллару в среду.

На 31 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2508,5516 грн за $100;

2798,0385 грн за 100 евро.

На 30 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2525,2582 грн за $100;

2807,8346 грн за 100 евро.

Таким образом, за минувшие сутки гривня к американскому доллару укрепилась на 17 копеек, к евро - на 9 копеек.

О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.

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