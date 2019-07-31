​Что происходит с гривной в последний день июля: курс от НБУ

Официальный курс гривни, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепляется по отношению к американскому доллару в среду.
На 31 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:
2508,5516 грн за $100;
2798,0385 грн за 100 евро.
На 30 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:
2525,2582 грн за $100;
2807,8346 грн за 100 евро.
Таким образом, за минувшие сутки гривня к американскому доллару укрепилась на 17 копеек, к евро - на 9 копеек.
О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.