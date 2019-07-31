​Что происходит с гривной в последний день июля: курс от НБУ

Официальный курс гривни, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепляется по отношению к американскому доллару в среду.

На 31 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2508,5516 грн за $100;

2798,0385 грн за 100 евро.

На 30 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2525,2582 грн за $100;

2807,8346 грн за 100 евро.

Таким образом, за минувшие сутки гривня к американскому доллару укрепилась на 17 копеек, к евро - на 9 копеек.

О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.