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​В Украине появится банкнота в 1000 гривен: вот как она выглядит

четверг, 19 сентября 2019, 16:38
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Национальный банк Украины планирует выпустить 5 млн банкнот номиналом 1000 гривен в рамках первого выпуска.

Об этом заявил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает "Укринформ".

"Мы планируем его (выпуск банкнот номиналом 1000 грн, - ред.) осуществить в объеме 5 млн штук. Это первый выпуск. Дальше он будет осуществляться по мере поступлений заказов от банков и потребностей экономики", - сказал Зайвенко.

Впервые новый дизайн банкноты в 1000 грн был показан в июне текущего года. В центральной части банкноты размещен портрет украинского ученого, мыслителя и общественного деятеля конца XIX века и первой половины XX века Владимира Вернадского. Вернадский был выбран по той причине, что сейчас в банкнотном ряду гривни нет портретов людей науки. На обратной стороне банкноты 1000 гривен изображено здание Национальной академии наук Украины.

Банкнота имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты.

Оптически-переменный элемент SPARK имеет кинематический эффект. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения просматриваются переходы от золотистого до нефритового.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован рейтинг самых красивых банкнот мира.

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