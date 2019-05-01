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Опубликован рейтинг самых красивых банкнот мира: фото

среда, 01 мая 2019, 13:44
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Международное сообщество банкнот (IBNS) определило очередной список самых красивых банкнот мира по итогам 2018 года, оценивались художественные достоинства купюр, их системы безопасности и защиты от подделок, а также удобство в обращении.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе IBNS Banknote of the Year.

Первое место в рейтинге заняла купюра в 10 канадских долларов Банка Канады. В списке достоинств банкноты отмечались и художественное исполнение портрета "иконы социальной справедливости" Виолы Десмонд, и удобный горизонтальный формат и новейшие технологические стандарты, которые не позволяют легко подделать купюру.

Второе место заняла купюра в 200 швейцарских франков. Достоинствами этой банкноты были названы сбалансированное цветовое оформление, графические элементы, отсылающие к великим открытиям человечества и голографическая система защиты от подделок с помощью полос.

Третье место у норвежских 500 крон. Здесь было отмечено художественное оформление и анимированные изображение волн и ветра в качестве защиты от подделок.

На четвертом месте расположили 100 российских рублей, выпущенных к чемпионату мира по футболу-2018. Отмечается стилизация графических элементов купюры и отсылки к спортивным событиям, однако системы защиты у купюры нет.

Пятое место – 40 долларов Соломоновых островов. Здесь отмечено эффектное минималистическое исполнение, практически в одном цвете. Купюра также без систем защиты.

В расширенном списке номинантов оказались следующие банкноты: австралийские 50 долларов, 20 багамских долларов, 50 китайских юаней, 50 тысяч армянских драм, 50 песо из Аргентины, 200 добра из Сан Томе, 1000 гонконгских долларов, 500 мексиканских песо.

Как сообщал "Апостроф", ранее в одном из магазинов Харькова покупателю дали сдачу фальшивой купюрой в 50 гривен с пометкой "Национальный банк Уругвая".

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