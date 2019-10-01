​В Украине перестали принимать монеты трех номиналов: до какой даты их можно сдать в банки

В Украине с 1 октября станет невозможно рассчитаться монетами номиналами 1, 2 и 5 копеек, они перестанут быть платежными средствами.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Национальный банк Украины начнет изымать из наличного обращения монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек с 01 октября 2019 года. Ими нельзя будет рассчитаться, и они перестанут быть платежным средством", - говорится в сообщении регулятора.

В НБУ отметили, что имеющиеся на руках мелкие монеты можно будет обменять:

в банках Украины до 30 сентября 2020 включительно;

в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль) - до 30 сентября 2022 года.

Если банк отказывается обменивать монеты, гражданам рекомендуют жаловаться в Национальный банк.

В НБУ подчеркнули, что монеты номиналом 10, 25 и 50 копеек останутся в обращении. Изъятые из обращения монеты отправят на переплавку.

При наличных расчетах за товары и услуги, если сумма в чеке кратна 1, 2 или 5 копейкам, применяются правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары до 10 копеек.

При безналичном расчете сумма округляться не будут, вместо этого будет списываться сумма по чеку.

Как сообщал "Апостроф", Глава НБУ Яков Смолий ожидает, что выпуск новых монет номиналом 5 грн вместо соответствующих банкнот может произойти осенью текущего года.