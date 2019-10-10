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Что происходит с долларом в Украине: свежий курс валют от НБУ

четверг, 10 октября 2019, 09:04
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В четверг, 10 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 24,70 за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте НБУ.

Таким образом, курс гривны к доллару не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 октября установлен на таком уровне: 2470,10 гривен за 100 долларов (-0,602 гривен). Кроме того, 100 евро стоят 2712,41 гривну.

При этом курс доллара на 9 октября составлял 2470,70 гривен за 100 долларов.

Подробнее о курсе валют в Украине читайте в материале "Апострофа": Резкий скачок курса доллара: аналитики заговорили об обвале гривны.

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