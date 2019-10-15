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Тенденция сохраняется: в НБУ озвучили свежий курс валют

вторник, 15 октября 2019, 10:40
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Фото: rbc.ua

Во вторник, 15 октября, в первый банковский день после "долгих" выходных, официальный курс гривны по отношению к доллару практически не изменился.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

В частности, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 24,54 гривен за доллар. При этом, 11 октября курс составлял 24,53 гривны за доллар.

Стоит отметить, что за неделю – с 8 по 15 октября – гривна окрепла по отношению к доллару на 33 копейки.

Кроме того, цена одного евро на 15 октября по курсу НБУ составила 27,10 гривен.

Напомним, подробнее о курсе валют в Украине читайте в материале "Апострофа": Курс доллара на выходные: сколько стоит валюта в праздничные дни.

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