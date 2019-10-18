Что происходит с валютой в Украине: актуальный курс

В пятницу, 18 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 24,73 гривны за доллар.
Об этом сообщают на официальном сайте НБУ.
По сравнению с предыдущим днем, курс доллара упал на 11 копеек.
Курс евро наоборот вырос на 10 копеек и установлен на уровне 27,48 гривны за евро. Продемонстрировали рост и другие валюты, кроме американского доллара.
Курс валют на 18 октября 2019 года:
24.733852 грн за доллар;
27.486730 грн за евро;
0.386380 грн за российский рубль;
31.652153 грн за фунт стерлингов.
Как ранее сообщал "Апостроф", аналитики считают, что укрепление гривны - временное явление.