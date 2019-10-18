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Что происходит с валютой в Украине: актуальный курс

пятница, 18 октября 2019, 08:55
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В пятницу, 18 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 24,73 гривны за доллар.

Об этом сообщают на официальном сайте НБУ.

По сравнению с предыдущим днем, курс доллара упал на 11 копеек.

Курс евро наоборот вырос на 10 копеек и установлен на уровне 27,48 гривны за евро. Продемонстрировали рост и другие валюты, кроме американского доллара.

Курс валют на 18 октября 2019 года:

24.733852 грн за доллар;

27.486730 грн за евро;

0.386380 грн за российский рубль;

31.652153 грн за фунт стерлингов.

Как ранее сообщал "Апостроф", аналитики считают, что укрепление гривны - временное явление.

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