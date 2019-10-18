Что происходит в Киеве с гривной перед выходными: фото с курсами валют

В пятницу, 18 октября, в Киеве в обменных пунктах был зафиксирован курс валют на следующем уровне: 24,85-24,97 гривен за доллар и 27,45-27,79 гривен за евро.

Об этом сообщил корреспондент "Апострофа" со ссылкой на данные обменных пунктов.

Таким образом, курс в столичных обменниках оказался существенно выше, чем заявленный в Национальном банке официальный курс, утром 18 октября в НБУ оглашали, что доллар в Украине стоит 24,73 гривны.

В то же время, по сравнению с предыдущим днем, 17 октября, и доллар и евро относительно гривны незначительно выросли – ранее доллар торговался по 24,78-24,83 гривны (разница в 7-14 копеек), а евро - 27,25-27,35 (прибавил 20-39 копеек).

Как сообщал "Апостроф", в начале октября в МВФ сообщили в прогнозе, что доллар в Украине будет расти вплоть до 2024 года, а также сообщили, когда он дойдет до 30 гривен.