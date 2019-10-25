Доллар дорожает: курс валют от НБУ на 25 октября

В пятницу, 25 октября, в Украине официальный курс доллара по отношению к гривне увеличился более чем на 20 копеек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Регулятор установил курс доллара на уровне 25,11 гривен, что на 22 копейки выше в сравнении с предыдущим банковским днем.

При этом, в обменниках доллар утром 25 октября покупают за 24,92 грн, продают за 24,98 грн. В банках с утра средняя покупка - 24,86 грн, продажа - 25,10 грн.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменниках, откроются в 10:00.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Международном валютном фонде опубликовали прогноз, согласно которому к концу года доллар в Украине вырастет до 26,68 гривен.