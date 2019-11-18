Нацбанк обновил курс доллара: сколько стоит валюта 18 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют на понедельник, 18 ноября.

Об этом свидетельствуют официальные данные регулятора.

Доллар США подешевел на 2 копейки и стоит 24,22 грн. Евро немного подорожал - на 6 копеек, его стоимость составляет 26,72 грн.

Стоит отметить, что оптимистический сценарий Кабмина на 2020 год предусматривает курс 24,8 грн за доллар, 2021 год - 23,9 грн, 2022 год - 24,2 грн. Консервативный прогноз: 2020 год - около 27 грн за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, от чего будет зависеть курс доллара в Украине в 2020 году. В частности, эксперт указал, в чем влияние транзита газа на валютный рынок.

Помимо этого, ранее финансовые аналитики предупредили о возможной девальвации гривны в ноябре до отметки 26,5 за доллар и объяснили причины.