Падение ускоряется: курс доллара в Украине после выходных

Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют по состоянию на понедельник, 9 декабря, - падение доллара ускорилось.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Доллар стоит 23,72 грн, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Гривна к евро укрепилась на 17 копеек - с 26,49 грн за евро до 26,32. Курс гривны по отношению к российскому рублю укрепился с 3,74 грн за 10 руб. до 3,72.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).