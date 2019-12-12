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Мчится к отметке в 23 грн: что происходит с курсом доллара в обменниках Киева

четверг, 12 декабря 2019, 10:50
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12 декабря курс доллара упал до минимальной отметки в 2019 году.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на официальные данные НБУ.

Национальный банк Украины на 12 декабря 2019 установил официальный курс на уровне 23,60 гривен за доллар. Это на 8 копеек ниже, чем было вчера, 11 декабря.

Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

Между тем в обменниках Киева доллар США покупают за 23 грн 35 коп., А продают - по 23 грн. 43 коп.

Как ранее сообщал "Апостроф", летом доллар уже опустился ниже важной психологической отметки.

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