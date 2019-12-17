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Почему гривна крепчает, а цены не падают: украинцы бурно обсуждают пояснение министра экономики

вторник, 17 декабря 2019, 18:18
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который недавно пожаловался на "маленькую" зарплату, снова взбудоражил сеть странным заявлением о взаимосвязи роста цен и падении курса доллара.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"За год курс доллара усилился на 12% (ноябрь 2019 к ноябрю 2018). За то же время средняя номинальная зарплата выросла на 16%. Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса). Результат цем см противоположных сил - цены на товары со значительным импортной составляющей увеличились на 0,3%. Фактически оба фактора сбалансировались", - объяснил он.

В сети тут же стали обсуждать заявление министра.

Подробнее о том, дойдет ли к Новому году курс доллара до отметки 23 гривны, читайте в материале "Апострофа": Доллар по 23: почему укрепление гривны не делает украинцев богаче.

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