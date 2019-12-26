НБУ провел рекордную операцию для избежания резкого укрепления гривны

Национальный банк Украины провел 26 декабря валютный аукцион, на котором выкупил с рынка 700 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

В последний раз валютный аукцион проводился 7 ноября 2018 года.

Банк был готов выкупить до 1 миллиарда долларов, однако получил лишь заявки на 275,3 млн. Две заявки по курсу 23,2552 он удовлетворил.

После аукциона Нацбанк провел интервенцию по единому курсу. В итоге чистая покупка валюты выросла до 700 миллионов долларов, что является рекордом для 2019 года.

Такие действия регулятора связаны со значительной продажей валюты банками по клиентским заявкам. Нацбанк вмешался, чтобы не допустить резкого укрепления гривны.

В НБУ отметили, что в общем с начала года чистая покупка валюты НБУ составила около 7,5 миллиардов долларов, что также является рекордным значением с 2007 года.

"Предложение валюты существенно превышает спрос вследствие устойчивого притока иностранных инвестиций в гривневые облигации правительства, привлечение внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров", - заявили в Нацбанке.

Вечером 26 декабря "Апостроф" опубликовал фото курса гривны в обменниках, который меньше чем за день резко упал.

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