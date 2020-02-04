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Почему гривна стремительно падает: названы главные факторы

вторник, 04 февраля 2020, 08:12
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Ослабление курса гривны по отношению к доллару связано с сезонностью и закупкой валюты для вывода из страны дивидендов "дочками" иностранных компаний.

Об этом "Апострофу" заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

По его словам, никаких изменений в политике Нацбанка в отношении обменного курса нет, он остается гибким и плавающим, но в начале года импорт преобладает над экспортом, что оказывает давление на нацвалюту.

В свою очередь, инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса утверждает, что сейчас ситуация на валютном рынке трудно объяснимая, а потому и трудно прогнозируемая.

"Версия Нацбанка о том, что это (рост курса доллара) - остаточные явления сезонности, имеет право на жизнь. Мы знаем, что традиционно в январе гривна наиболее слабая", - уточнил он.

По словам эксперта, если это действительно фактор сезонности, то в феврале гривна начнет укрепляться. Однако, если речь все же идет об изменении политики НБУ (несмотря на заверения самого регулятора), тогда нынешний тренд на девальвацию нацвалюты сохранится.

Аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко считает, что наблюдаемое ныне укрепление доллара обусловлено, в первую очередь, динамикой операций на рынке Нацбанка.

"Несмотря на то, что на рынке продолжает доминировать предложение доллара, НБУ успешно его покупает и толкает цены вверх", - заявил он.

Читайте больше в материале "Апострофа": Опять 25: горячие пирожки кончились и спасать гривну нечем.

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