Опять 25: горячие пирожки кончились и спасать гривну нечем

За американский доллар дают уже 25 гривен, хотя еще месяц назад казалось, что курс "зеленого" обвалится до 23. Несмотря на то, что до наиболее высоких уровней, которые наблюдались в предшествующие годы, еще далеко, нынешняя тенденция вызывает определенные опасения. "Апостроф" выяснял, какой будет динамика изменения валютного курса.

Курс доллара на торгах на межбанковском валютном рынке в начале февраля преодолел отметку в 25 гривен.

Еще в декабре 2019 года за "американца" давали чуть больше 23 гривен, и казалось, что вот-вот доллар свалится еще ниже. Впрочем, в последние дни 2019 года "зеленый" немного укрепился, однако его курс все равно оставался ниже психологической отметки в 24 гривны.

Однако в новом году тренд на укрепление американской валюты продолжился, и уже 8 января, после того как страна вышла из затяжных праздников, доллар стоил уже более 24 гривен. Если не считать нескольких вялых отскоков ниже этой отметки, гривна постепенно теряла позиции на протяжении всего января и 31 числа курс пробил символический уровень в 25 гривен/доллар. Хотя это все равно намного меньше, чем год назад – напомним, в январе 2019-го за доллар давали 28 гривен. Правда, тогда был тренд на снижение курса.

Нацбанк в помощь

Что стало причиной нынешнего ослабления нацвалюты? Некоторые усмотрели в происходящем последствия действий Национального банка Украины (НБУ), однако заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб решительно отверг подобные обвинения. "Никаких изменений в политике Нацбанка в отношении обменного курса нет", - заявил он на днях.

По словам Сологуба, валютный курс остается гибким и плавающим. А, что касается нынешней девальвации гривны, то она вызвана, во-первых, фактором сезонности - в начале года импорт преобладает над экспортом, что оказывает давление на нацвалюту, во-вторых, некоторые "дочки" иностранных компаний покупали валюту для вывода из страны дивидендов, резюмировал заместитель главы НБУ.

Вместе с тем, как сказал в комментарии "Апострофу" инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса, сейчас ситуация на валютном рынке трудно объяснимая, а потому и трудно прогнозируемая. "Версия Нацбанка о том, что это (рост курса доллара) - остаточные явления сезонности, имеет право на жизнь. Мы знаем, что традиционно в январе гривна наиболее слабая", - уточнил он. При этом, по словам эксперта, если это действительно фактор сезонности, то в феврале гривна начнет укрепляться, однако, если речь все же идет об изменении политики НБУ (несмотря на заверения самого регулятора), тогда нынешний тренд на девальвацию нацвалюты сохранится.

Аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко считает, что наблюдаемое ныне укрепление доллара обусловлено, в первую очередь, динамикой операций на рынке Нацбанка. "Несмотря на то, что на рынке продолжает доминировать предложение доллара, НБУ успешно его покупает и толкает цены вверх", - заявил он в комментарии "Апострофу".

Здание Национального банка УкраиныФото: flickr.com

Экономика против

По словам руководителя отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрея Шевчишина, курс около 23 гривен, который сложился к концу минувшего года, с точки зрения законов экономики был не вполне оправданным и, что еще важнее, усложнял жизнь отечественным экспортерам, чья продукция на мировых рынках становилась менее конкурентной из-за сильной гривны. "Январь, фактически, обнажил все эти проблемы, - сказал он "Апострофу". - Еще с конца прошлого года рынок находился в состоянии девальвационных ожиданий, все понимали, что курс доллара слишком сильно загнан вниз". Вместе с тем эксперт признался, что не ожидал столь стремительной динамики девальвации гривны.

Шевчишин напомнил, что на днях Нацбанк резко снизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых, что повлечет за собой уменьшение доходности украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые в 2019 году активно скупали нерезиденты (на протяжении прошлого года доходность этих бумаг постепенно снижалась с почти 20% до 10%, - "Апостроф"), а потому и спрос на них также уменьшится. "Та безумная привлекательность ОВГЗ снижается, и нерезиденты уже не будут расхватывать как горячие пирожки наши гривневые облигации", - считает эксперт. Очевидно, что падение спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов сократит объемы поступления валюты в страну, что также будет способствовать девальвации гривны.

Свою лепту в волатильность на валютном рынке вносит и ситуация с распространением коронавируса в Китае и в других странах мира. "Из-за паники инвесторы убегают в доллар, американские бумаги, деловая активность в Китае снижается", - сказал специалист. Замедление китайской экономики может, в частности, привести к падению спроса на украинский экспорт, который является одним из главных "поставщиков" иностранной валюты.

Свою лепту в волатильность на валютном рынке вносит и ситуация с распространением коронавируса в КитаеФото: Getty images

Украинская рулетка

Так каким все же будет курс доллара к гривне в ближайшие дни и месяцы?

"В феврале темпы снижения (курса гривны) останутся сдержанными. Ждать доллар по 26 и 27 не стоит, но к значениям в 25,5 в феврале мы можем прийти, - говорит Максим Пархоменко. - Динамика активности нерезидентов после снижения ставки НБУ подскажет нам в конце февраля, есть ли у гривны шансы на рост. В случае снижения спроса на наши активы валюта продолжит дорожать, и к марту мы можем прийти к курсу 26".

Андрей Шевчишин, отмечая, что по-прежнему считает наиболее равновесным курс на уровне 26-27 гривен/доллар, также сомневается, что в ближайшее время нацвалюта девальвирует до этих показателей. "В феврале я бы рассматривал курс в диапазоне 24,5-25,5 гривны/доллар. По крайней мере, мы должны задержаться на отметке 25 гривен. Если смотреть на текущую тенденцию, то до 26 гривен мы может дойти и за месяц, но я думаю, что пройдет больше времени".

А вот что будет дальше, сказать однозначно нельзя. По словам Андрея Шевчишина, курс нацвалюты в Украине в последнее время сложно прогнозировать из-за глобальных изменений климата – ведь он во многом зависит от экспорта аграрной продукции на мировые рынки. Но климатические изменения имеют и обратную сторону – из-за аномально теплой зимы в Украине меньше потребляется газа, значительная часть которого импортируется, а это как раз играет в пользу укрепления гривны.

Источники "Апострофа" прогнозируют, что средневзвешенный курс в 2020 году составит порядка 24 гривен/доллар. Однако динамика колебаний валютного курса все равно остается загадкой. А это значит, что мы продолжим с азартом пытаться угадать, сколько будет стоить доллар через день, неделю, месяц, год. Одним словом, "украинская рулетка".