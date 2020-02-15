Не спешите в обменники: эксперты дали прогноз на курс доллара

На следующей неделе украинцам лучше не продавать наличную валюту, а в долгосрочной перспективе, как предполагают эксперты, гривну ожидает ослабление.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Сегодня".

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин считает, что курс на следующей неделе сохранится в пределах 24,4-24,7 грн за доллар.

"Еще одним драйвером может стать принятие или непринятие закона "О рынке земли". Если его примут, да еще разрешат нерезидентам покупать землю, это станет дополнительным трендом на укрепление гривни, так как нерезиденты станут постепенно заводить в Украину валюту под будущие инвестиции в агрорынок", - считает эксперт.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что курс на следующей неделе по-прежнему будет определять Национальный банк. Он советует воздержаться на следующей неделе от продажи валюты.

"Пока можно сказать одно: курс на неделе не вырастет до 25 грн за доллар. Но вряд ли и упадет ниже 24 грн за доллар. Сейчас, напомню, он находится посредине – около 24,5 грн", - считает эксперт.

Напомним, что аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

Подробнее о курсе валют в ближайшее время, читайте в материале "Апострофа": Опять 25: горячие пирожки кончились и спасать гривну нечем.