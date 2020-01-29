До какой отметки может "подскочить" доллар в Украине: эксперты озвучили прогноз

Рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого, таким образом доллар может достигнуть 25 гривен, после чего в ситуацию вмешается Национальный банк Украины.

Об этом рассказал старший аналитик "Райффайзен Банка Аваль" Михаил Ребрик для УНИАН.

По его словам, мировые инвесторы переключились в более стабильные активы, в частности, облигации США. Таким образом, ситуацию на рынке валют определяют внутренние факторы. Один из них - в январе активно ведется возврат НДС, что увеличивает запас гривны на рынке и снижает ее ценность.

"В декабре была задержка по возврату НДС, сейчас происходит возмещение. Экспортеры менее нуждаются в гривне и частично придерживают валютную выручку", - пояснил он.

Эксперт предположил, что НБУ не будет вмешиваться в ситуацию, пока доллар не поднимется до 25 гривен.

В то же время главный экономист "Альфа-Банка Украина" Алексей Блинов рассказал о влиянии на валютный рынок угрозы смертельного коронавируса из Китая. Он пояснил рост доллара тем, что участники рынка скупают валюту в ожидании изменения учетной ставки.

"Это коррекция в ожидании резкого снижения учетной ставки. Китайский вирус пока не повлиял и, надеюсь, не повлияет на решительность регулятора завтра", - сказал эксперт.

Как сообщал "Апостроф", согласно данным Национального банка Украины гривна по отношению к доллару упала за день 28 января на 12 копеек.