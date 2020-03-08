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Курс доллара в Украине может кардинально измениться: озвучен тревожный прогноз

воскресенье, 08 марта 2020, 09:58
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Фото: Facebook

Старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует дальнейший рост курса доллара относительно гривны на следующей неделе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам аналитика, после 8 марта курс доллара может превысить отметку 25 гривен.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,3 грн", - прогнозирует Вадим Иосуб.

Он также напомнил, что на протяжении прошлой недели курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,7-1,3%.

В частности, официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,56 до 24,74 грн (+0,7%).

По данным компании "Укрдилинг", спрос/предложение доллара на межбанке за неделю выросли с 24,64/24,68 до 24,96/24,99 (+1,3%/+1,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках поднялся с 24,38/24,61 до 24,64/24,93 (+1,1%/+1,3%).

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 6 марта, курс доллара на межбанке в продаже вырос на 29 копеек и достиг отметки в 25 гривен.

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