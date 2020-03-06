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На взлет: доллар в Украине перешел психологическую отметку

пятница, 06 марта 2020, 19:48
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В пятницу, 6 марта, курс доллара на межбанке в продаже вырос на 29 копеек и достиг отметки в 25 гривен.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Торги по доллару 6 марта закрылись в диапазоне 24,98 – 25,01 гривен за доллар. Курс евро вырос на 72 копейки до 28,35 – 28,32 гривен. Российский рубль стоит от 0,365 до 0,366 гривен.

Напомним, как ранее сообщалось, эпидемия коронавируса может значительно повлиять на валютную ситуацию в Украине. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Коронавирус потопит гривну: что будет с курсом доллара в Украине.

Также читайте: Рост пенсий, скачок доллара и перевод часов: как изменится жизнь украинцев с 1 марта.

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