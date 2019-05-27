​Как ударит по Украине задержка транша МВФ: на Западе дали прогноз

Получение Украиной очередного транша от МВФ на три месяца позже, чем планировалось, не приведет к существенному ухудшению ее способности обслуживать внешний госдолг.

Об этом говорится в новом обзоре агентства Moody’s.

"Внешняя позиция Украины, которая с начала года значительно улучшилась, существенно не пострадает от возможной трехмесячной задержки с выплатой МВФ", — отметили аналитики агентства.

Они подчеркнули, что за последние шесть месяцев чистая покупка иностранной валюты Национальным банком Украины (НБУ) составила $1,5 млрд.

"Хотя внешняя позиция Украины сильнее, чем мы ожидали, ситуация с ликвидностью, которой располагает правительство, остается сложной, а доступ к мировым рынкам будет неопределенным. В мае правительство погасило еврооблигации на сумму $1 млрд, выпущенные под гарантии США, но в третьем квартале 2019 года нужно потратить еще $1,45 млрд на амортизацию внешнего госдолга и $780 млн на его обслуживание", — говорится в обзоре.

Подчеркивается, что решение провести в стране досрочные парламентские выборы положительно скажется на кредитном рейтинге страны, так как сократит "период повышенной политической неопределенности". Возможно, процесс реформ возобновится уже в конце третьего квартала этого года.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", дальнейшее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) не определено.