​Когда Facebook выпустит свою криптовалюту: названы сроки

Социальная сеть Facebook завершает подготовку к запуску собственной криптовалюты в следующем году.

Об этом сообщает BBC.

Планируется, что в первом квартале 2020 года система цифровых платежей будет доступна примерно в 10 странах.

Тестирование криптовалюты, которую в компании называют GlobalCoin, начнется до конца этого года. Ожидается, что Facebook расскажет о ней более подробно летом.

Основатель Facebook Марк Цукерберг в прошлом месяце встречался с главой Банка Англии Марком Карни, чтобы обсудить возможности и риски, связанные с созданием собственной криптовалюты. Компания также обращалась за советами к чиновникам Минфина США.

BBC отмечает, что Facebook хочет создать цифровую валюту, которая обеспечивает доступные и безопасные способы осуществления платежей, независимо от того, есть ли у пользователей банковский счет.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", произошел сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру: названа причина.