вторник, 28 мая
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Экономика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 мая

16:28
Стало известно о проблемах с экспортом украинского зерна "Бунге"
16:27
Появилось новое видео с подростком, напавшим на школу в России
16:27
Рада приняла важное решение по границе на Донбассе
15:55
Звезда российского хоккея попал в неимоверный скандал с белым порошком: видео
15:49
В "Народном фронте" прокомментировали формат своего участия в парламентских выборах
15:48
Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы
15:47
​Сколько украинцы тратят на еду: названы суммы
15:39
Вице-премьер назвал Киев и Харьковскую область лидерами развития по регионам
15:33
Коломойский готовится к переделу энергетического рынка в Украине - журналист
15:20
Осадчая без макияжа покорила поклонников естественной красотой
15:10
Обнародованы страшные подробности смерти известного украинского мецената
14:49
Азербайджанский министр сделал скандальное заявление по финалу Лиги Европы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Суд снял арест имущества фигуранта дела о "вышках Бойко"

понедельник, 27 мая 2019, 12:28

Печерский районный суд города Киева отменил арест имущества латвийского миллионера Василия Мельника по делу о так называемых "вышках Бойко".

Об этом сообщается в решении суда.

Арест наложили в августе 2018 года по делу о завладении средствами "Нафтогаз Украины" в сумме 1,7 млрд грн.

Адвокат подал ходатайство об отмене ареста. Он убеждал суд, что сообщение о подозрении Василию Мельнику осуществлено с несоблюдением требований УПК, поэтому его клиент не получил статус подозреваемого, а расследование продолжается неоправданно долго.

Суд установил, что единственным основанием для наложения ареста была возможность применения к Мельнику дополнительного наказания в виде конфискации имущества. Суд отметил, что неоднократно обязывал Генеральную прокуратуру Украины предоставить материалы о вручении уведомления о подозрении Мельнику, соблюдение порядка вручения уведомления о подозрении и обоснованность выдвинутой подозрения, но требование не выполнили и материалов не предоставили.

26 апреля этого года представитель прокуратуры в суд вообще не появился, передав письменные возражения об отмене ареста.

Таким образом, суд сделал вывод, что доводы защитника, что Василий Мельник не получил статус подозреваемого, а не опровергнуты, поэтому обстоятельства, которые бы оговаривали арест его имущества отсутствуют.

По версии следствия, в марте-сентябре 2010 года участники преступной организации спланировали закупку двух самоподъемных плавучих буровых установок не напрямую у производителя, а через подконтрольные фиктивные предприятия Highway Investment Processing LLP и Rigas Kugu Buvetava по явно завышенным ценам и завладели государственными средствами в сумме более 400 млн долларов.

Историю с их приобретением назвали "вышками Бойко" в честь тогдашнего министра энергетики Юрия Бойко, который сейчас является одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Как сообщал "Апостроф. Экономика", государственный "ПриватБанк" подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина остается без денег МВФ: чем это грозит

Магия ОВГЗ: как Украине не потерять миллиард евро инвестиций

Рост зарплат от Гройсмана: как остановить отток рабочей силы из Украины

Без денег МВФ: чем грозит Украине прекращение финанси­рования

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: