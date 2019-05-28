Банкиры рассказали о негативных последствиях политической турбулентности на запуск "линка" Clearstream

Возможные позитивные последствия запуска "линка" Clearstream будут в значительной степени нейтрализованы политической турбулентностью.

Об этом сообщили банкиры, сообщает "Интерфакс-Украина" по итогам их опроса.

"Возросшие политические риски уже негативно отражаются на настроениях финансовых доноров и инвесторов. Мы ожидаем охлаждения их интереса к портфельному и прямому инвестированию в Украину. Поэтому потенциально позитивные последствия запуска "линка" Clearstream будут в значительной степени нейтрализованы политической турбулентностью", - сказал старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.

Аналогичной точки зрения придерживается и начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр".

"Это позитивный шаг, облегчающий для инвесторов вложения в украинские ценные бумаги, однако в скором времени эффекта ожидать не стоит, так как помимо вопроса удобства инвесторы смотрят на риски страны и доходность. И до подключения к Clearstram иностранные инвесторы имели возможность купить, например, украинские ОВГЗ", - сказал он, напомнив, что с начала 2019 года портфель ОВГЗ нерезидентов увеличился до 41 млрд грн с 6 млрд грн.

Начальник управления стратегического планирования Укргазбанка Виктор Пастернак полагает, что присоединение украинского рынка к сети международного депозитария Clearstream положительно повлияет на курс национальной валюты.

"Присоединение к Clearstream положительно повлияет на курс гривни как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что Минфин может теперь привлекать и, как следствие, обслуживать долг и осуществлять погашение не в валюте, а в гривне, что, в свою очередь, изменит структуру госдолга в сторону увеличения в ней гривневой составляющей", - заявил он.

Руководитель по работе с ценными бумагами Альфа-Банка Украина Виктор Сизоненко отметил, что присоединение украинского рынка к Clearstream является позитивным фактором для укрепления национальной валюты, но не решающим.

"Более важным фактором, определяющим динамику курса будет направление реформ, которое Украина выберет, и их соответствие ожиданиям зарубежных инвесторов", - добавил он.

По словам Сизоненко, этот "канал", в первую очередь, облегчает инвестирование, поскольку нерезидентам не нужно будет открывать дополнительные счета в Украине, и поэтому обращение ОВГЗ в Clearstream будет в большей степени способствовать заведению валюты в страну, а не ее оттоку.

"Тем не менее, это не убережет рынок от оттока валюты, если иностранные инвесторы решат свернуть инвестиции", - добавил он.

Директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Коваленко также прогнозирует укрепление курса гривни в краткосрочном периоде в результате присоединения украинского рынка к Clearstream.

"Прогнозируется, что данная система будет работать на вход валюты в страну в начале запуска... Говоря о краткосрочном влиянии, прогнозируется укрепление гривни и увеличение объема инвестиций в страну: ожидаем, что гривня пробьет уровень 25,90-26,00 грн/$1", - сказал он.

Clearstream - международный центральный депозитарий ценных бумаг, входящий в группу Deutsche Börse Group, 27 мая 2019 года присоединяет украинский рынок к своей сети через счет, открытый в депозитарии НБУ, и сделает украинские государственные ценные бумаги доступными в своей системе расчетов.