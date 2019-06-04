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Средняя зарплата в Украине установила новый рекорд: названы регионы-лидеры

вторник, 04 июня 2019, 15:23
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Размер средней номинальной заработной платы в Украине в марте 2019 года составил 10 269 грн ($381 по текущему курсу).

Такие данные содержатся в отчете в Государственной службы статистики (Госстат).

Этот показатель превысил уровень минимальной зарплаты почти в 2,5 раза. Темпы роста средней зарплаты замедлились - по сравнению с мартом она выросла всего на 32 гривны. Так, в марте этот показатель составлял 10 237 гривен ($385 по состоянию на март).

В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты получают работники Киева, Донецкой, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Как сообщал "Апостроф", в марте 2019 министру юстиции Украины Павлу Петренко была начислена зарплата в размере 42 514 грн.


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