Средняя зарплата в Украине установила новый рекорд: названы регионы-лидеры

Размер средней номинальной заработной платы в Украине в марте 2019 года составил 10 269 грн ($381 по текущему курсу).

Такие данные содержатся в отчете в Государственной службы статистики (Госстат).

Этот показатель превысил уровень минимальной зарплаты почти в 2,5 раза. Темпы роста средней зарплаты замедлились - по сравнению с мартом она выросла всего на 32 гривны. Так, в марте этот показатель составлял 10 237 гривен ($385 по состоянию на март).

В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты получают работники Киева, Донецкой, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Как сообщал "Апостроф", в марте 2019 министру юстиции Украины Павлу Петренко была начислена зарплата в размере 42 514 грн.



