​В Украине с 1 июля повысят пенсии: кто будет получать больше

С 1 июля в Украине повысят социальные стандарты. Об этом пишет “Сегодня” со ссылкой на данные Пенсионного фонда (ПФ).

Надбавки получат все, у кого выплаты привязаны к прожиточному минимуму: получатели минимальной пенсии и пенсионеры со сверхнормативным стажем, лица с инвалидностью, льготники, а также лица, у которых есть особые заслуги перед Украиной (ордена, почетные звания).

Так, получающим минимальные пенсии (около 600 тыс. человек) выплатят пенсии в размере 1564 грн (+67 грн). Остальные почти 11 млн пенсионеров имеют хотя бы на гривню больше, и примерно 90% из них получат надбавки за сверхнормативный стаж: 1% за каждый отработанный год свыше 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин. Если пенсионер имеет 40 лет стажа, то его надбавка за дополнительные 5 лет работы вырастет на 3,35 грн.

Инвалидам войны, участникам боевых действий, получающим минимальные выплаты, добавили:

1-й группе - 191 грн (стало 4457 грн);

2-й - 171 (стало 3988);

3-й - 151 грн (стало 3519) грн;

участникам боев - 110 грн (стало 2470).

Тем, кто стал инвалидом из-за Чернобыля, выплатят:

для 1-й группы - 2346 грн (+100 грн);

2346 грн (+100 грн); для 2-й - 1955 (+84 грн) грн,

1955 (+84 грн) грн, для 3-й - 1720 (+ 74 грн).

Пенсионеры, участники боевых действий и несовершеннолетние узники концлагерей, ставшие инвалидами:

1-й группы - получат дополнительно по 782 грн (+33,5 грн);

2-й группы - 625 грн (+27);

3-й группы - 469 грн (+20);

"просто" участники войны и узники - по 156 грн (+6,7 грн) грн.

За боевую медаль дадут еще 7,82 грн (+34 коп.), за орден - 23,46 грн (+1,02 грн).

Самые большие надбавки у тех, у кого выплаты более 10 прожиточных минимумов: они получат на 670 грн больше, если это позволит насчитанная им ранее пенсия.

Как сообщал "Апостроф", ранее Конституционный суд отменил установление минимально необходимого возраста для начисления пенсии по выслуге лет.