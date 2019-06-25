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​Названа первая зарплата Зеленского на посту президента

вторник, 25 июня 2019, 09:41
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому за первый месяц работы на посту главы государства начислен должностной оклад в размере 12 727 грн.

Об этом говорится в ответе Администрации президента на информационный запрос издания "Фактор".

Документ подписал руководитель Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации АПУ С. Кондзеля.

Согласно ответу, надбавки и премии за работу в минувшем месяце Зеленскому не начислены.

Из суммы должностного оклада Зеленского удержаны 2481,82 грн. Таким образом на руки он должен получить чуть более 10 тыс. грн.

Отмечается также, что на момент составления документа зарплата Зеленского была депонирована - то есть передана на сохранение. Таким образом свое вознаграждение за работу Зеленский еще не забрал.

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер-министр Владимир Гройсман порадовал украинцев планами роста минимальной зарплаты в Украине минимум вдвое - до $300.

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