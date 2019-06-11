Названа зарплата спикера Зеленского

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель получает должностной оклад в размере 15 720 грн.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Администрации президента.

"Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Ю. Мендель установлен в размере 15 720 гривен согласно постановлению Кабинета Министров от 18 января 2017 года №15 "Вопросы оплаты труда работников государственных органов", - говорится в ответе.

Информация о возможных доплатах в ответе отсутствует.

Как сообщал "Апостроф", размер средней номинальной заработной платы в Украине в марте 2019 года составил 10 269 грн ($381 по текущему курсу).