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Названа зарплата спикера Зеленского

вторник, 11 июня 2019, 12:27
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Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель получает должностной оклад в размере 15 720 грн.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Администрации президента.

"Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Ю. Мендель установлен в размере 15 720 гривен согласно постановлению Кабинета Министров от 18 января 2017 года №15 "Вопросы оплаты труда работников государственных органов", - говорится в ответе.

Информация о возможных доплатах в ответе отсутствует.

Как сообщал "Апостроф", размер средней номинальной заработной платы в Украине в марте 2019 года составил 10 269 грн ($381 по текущему курсу).

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