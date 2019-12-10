Когда в Украине будут зарплаты как в Польше: озвучен интересный прогноз, инфографика

Украинцы смогут получать зарплаты как в Польше ориентировочно через 7-10 лет.

Об этом заявил министр экономического развития Тимофей Милованов в Facebook.

Так, он отметил, что в данный момент уровень роста зарплат в Украине составляет 29,2% (в 2014 году) и 35,5% (в 2017), в то время, как в Польше – всего 8,1% - 4,5%. При доходах в среднем 3-4 раза ниже, чем в Польше и с таким ростом, украинцы смогут получать "польские" зарплаты примерно через 10 лет.

Также министр привел данные по зарплатам в разных секторах. Например, в отрасли научной и технической деятельности украинцы получают около 446 долларов, поляки – 1592 доллара, в отрасли информации и телекоммуникаций украинцы – 527 долларов, поляки – 2208 долларов, в отрасли финансов украинцы – 594 доллара, поляки – 2078 долларов.

"Динамика реальной (то есть, с учетом роста цен) средней зарплаты (по всем отраслям) у нас опережает динамику роста средней оценки реальной зарплаты в Польше в несколько раз. Догонять еще долго, но сделать это возможно", - отметил глава министерства.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кабинет министров затормозил выполнение постановления правительства прошлого созыва, которое предполагало повышение зарплат учителям.