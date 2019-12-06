Повышения не будет: учителя получили неприятный "подарок" под Новый год

Кабинет Министров затормозил выполнение постановления бывшего правительства, которое предполагало повышение зарплат учителям.

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в ответ на запрос профсоюза работников образования и науки.

"О Постановлении Кабинета Министров Украины № 822 от 10.07.2019 г. информируем, что на заседании Правительства 15.11.2019 г. было принято Постановление КМУ, которым предусмотрено приостановление действия Постановления КМУ № 822 на 2020 год", – говорится в сообщении.

Напомним, что данным постановлением предполагалось увеличение оплаты труда для всех педагогов от 20 до 70% с 2020 года, что должно было стоить бюджету 19,5 млрд грн.

Как сообщал "Апостроф", ранее громкое обещание команды Зеленского по зарплатам учителям высмеяли забавной фотожабой.