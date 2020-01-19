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Это очень редкое явление: синоптики сделали тревожное заявление об аномалии в Украине

воскресенье, 19 января 2020, 11:53
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Нынешняя зима в Украине уже получила статус редкой, а по всему миру климатологи продолжают фиксировать аномалии.

Как сообщает "Апостроф", в сюжете ТСН говорится, что в данный момент над украинской территорией находится антициклон, который не пропускает осадки и в том числе снег.

"Эта зима довольно такое редкое явление, что так долго держится средняя суточная температура. Это где-то ноябрь или март по климатической норме", - отметила синоптик гидрометцентра Наталья Птуха.

Из-за такой погоды проблемы возникают у фермеров, так как озимая пшеница не оказалась покрыта снегом. По этой причине возникает болезнь корневой системы, еще больше вреда от грызунов.

Колонии грызунов растут, но есть обработка полей соответствующими препаратами. Опять же, ситуация контролируемая", - говорят эксперты в этой сфере.

Напомним, что на Крещение 19 января по всей территории Украины будет плюсовая температура днем, а ночью синоптики прогнозируют минимальные морозы.

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